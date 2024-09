Eksperdid ennustasid, mis juhtub Tallinna korterite hindadega aasta jooksul

Lasnamäel hinnad langevad

Ekspertide hinnangul jääb Tallinna kinnisvaraturu üldine seis stabiilseks, kuid piirkonniti nähakse suurimat tõusupotentsiaali Kesklinnas ja Koplis ning võimalik korrektsioon allapoole on kõige tõenäolisem Lasnamäel. «Kuna sisendhinnad järjest kasvavad, siis loomulikult kajastub see hinnatõus varem või hiljem ka korterite hindades, mistõttu tunduvad järgmised kuus kuud ekspertide arvates pigem olema hea aeg ostuotsuse tegemiseks,» selgitas Vahter, kelle sõnul on kinnisvaraturu tegijad üldiselt üksmeelel selles osas, et Tallinnas on endiselt kasulikum korter osta kui üürida.