Eesti toidutehnoloogia idufirma kavatseb rajada miljoneid maksva tehase

Iduettevõte ÄIO kaasas riskikapitalifondide Voima Ventures, 2C Ventures, SmartCap ja Nordic Foodtech VC kaudu 6,1 miljonit eurot. Eesmärk on Eestisse rajada demotehas, et toota puidu- ja põllumajandusjääkidest keskkonnasõbralikke õlisid ja rasvu, mis on alternatiiviks toiduainetööstuses massiliselt kasutatavatele õlidele.