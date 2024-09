Baltikumi korteriühistute probleemid: rahapuudus ja ükskõiksed omanikud

Leedu ILTE ettevõtlusarenduse osakonna ärivaldkonna arendusdivisjoni fondijuht Gintarė Ermanaitė-Žalė ettekandes välja, et korteriomanikud pole majade renoveerimiseks motiveeritud – renoveerimise protsess on keeruline ja jääb paljudele arusaamatuks, pangad seavad korterelamutele üle jõu käivaid laenutingimusi ja samuti toetab riik energiaarvete tasumist kompensatsiooniga.

Ta pakkus lahenduseks renoveerimise projektijuhtide riiklikult toetatud süsteemi ja pikaajalist, paindlikku laenamist ning energiaarvete kompensatsiooni piiramist korteriomanikele, kes hääletavad renoveerimise vastu. «Kõige enam küsitaksegi, et miks me üldse peame renoveerima? Aga küsimus pole, et miks, vaid et millal teisiti enam ei saa, kui et maja tuleb korda teha. Sest valida on täiesti lagunenud ja elamiskõlbmatu või siis kaasaegse ja energiatõhusa kodu vahel,» rääkis ta.