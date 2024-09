ETTEVAATUST Kauplused müüvad ikka keelatud turvaistmeid

Kontrolli käigus külastas transpordiamet kahe päevaga 12 kauplust. Nende hulka kuulusid nii ainult lastetoodetele mõeldud poed kui ka ehitus- ja sõidukivaruosa kauplused. Kontrollimise jooksul selgus, et on ettevõtteid, kes juba muudatustest teadlikud ja eemaldanud ECE R44 tüübikinnitusega tooted, aga ka neid, kelle tootevalikus on endiselt probleemsed tooted. Transpordiameti visiidi käigus reageerisid kauplused positiivselt ja ebasobiv turvavarustus eemaldati lettidelt.