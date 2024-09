Tallinnas tõuseb novembrist veeteenuste hind

Tallinna Vee tegevjuhi Aleksandr Timofejevi sõnul on elektri hind alates praegu kehtiva veeteenuse hinna rakendamisest tõusnud ligikaudu 19% võrra. «Elektrienergia kulu on vaieldamatult üks suuremaid ja olulisemaid mõjureid vee puhastamise juures. Puhta joogivee tootmine ja reovee puhastamine on mõlemad tegevused, mis toimuvad peatumata, ööpäev läbi – seega pole meil võimalik valida soodsamaid elektritarbimise aegu,» selgitas Timofejev.