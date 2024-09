SEIS POLEGI NII HULL? Eelmise aasta eelarvepuudujääk oli arvatust väiksem ja allpool maagilist piiri

Number on oluline sellepärast, et eurot kasutavatele riikidele kehtivad rahaasjades konkreetsed reeglid ehk Maastrichti kriteeriumid. Üks kriteerium sätestab, et riigi aastane eelarvepuudujääk ei tohi ületada 3 protsenti sisemajanduse kogutoodangust (SKT). Kuna meie esialgne number oli maagilisest piirist suurem, tuli hakata kibekiiresti püksirihma pingutama. Kas numbri täpsustus tähendab, et oleme liigselt pingutama asunud?