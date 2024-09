Eestis kindlustatakse kodusid rohkem kui lähiriikides

Kodu märkis kõige väärtuslikumaks materiaalseks varaks 85 protsenti Eesti inimestest. Seega pole ime, et kõige populaarsem asi, mida Eesti inimesed kindlustavad, on nende eluase. Kodukindlustus on 61 protsenti Eesti elanikest.

«See pole iseenesest uudis, et Eesti inimesed esmajoones oma eluaset kindlustavad, seda teame me kõik, et kodu on kallis nii rahaliselt kui sentimentaalselt. Põnev on aga see, et meie teeme seda rohkem kui lätlased ja leedukad,» sõnas Kirsiste.

Leedus on kodukindlustus ca poolel elanikest ning Lätis vaid 41 protsenti. Kirsiste sõnul võib sellel olla mitu põhjust.

«Kõigepealt on Eestis kallim elada, seega on inimesed motiveeritumad oma vara kindlustama. Eesti inimene on ka võrdlemisi teadlik tarbija: pole just tihti vaja inimestele seletada, miks oma kodu kindlustada,» selgitas Kirsiste. Ta lisas, et üheks põhjuseks võib olla ka Eesti tarbijate suurem usaldus kindlustajate suhtes.

Inimesed ei kindlusta kodu ainult panga soovil

Peamiselt kindlustavad Eesti inimesed oma kodu, et saada õnnetusjuhtumi korral kompenseeritud (61 protsenti vastajatest). Lisaks sellele märkis 55 protsenti vastajatest vajaduse tunda end lihtsalt turvaliselt ning 37 protsenti vastajatest teatas, et pangast laenu võttes oli kohutuslik kindlustada ära ka eluase.

Kui näiteks mõni toru ära külmub või kui mõni puu kuurikatusele kukub, on Kirsiste sõnul väga kasulik koduabi teenus, mis on kui kindlustuse kiirabi. «Kodukindlustus ei hõlma ainult pärast avariid tekkinud kahjude likvideerimist, vaid aitab ka siis, kui probleem on kõige akuutsem,» selgitas ta.