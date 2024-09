Pankrotis Tallinna kinnisvaraarendus üritab kortereid poole hinnaga maha müüa

Tallinna teletorni läheduses asuv pankrotistunud arenduse Teletorni kodude võlausaldajad otsustasid eelmisel neljapäeval, et hakkavad ükshaaval müüma maha allesjäänud kortereid, mida on kokku 13 tükki.

Kuigi varem proovis pankrotihaldur leida kedagi, kes probleemse projekti tervikuna ostaks ja korda teeks, siis see ei õnnestunud. «Selle projekti maine on vastu maad,» märkis pankrotihaldur Andres Hermet. Tema sõnul oli raske aru saada, millest pankrotivara üldse koosneb ‒ näiteks, kas leping Tallinna Veega on olemas või tarbib majarahvas vett ebaseaduslikult.