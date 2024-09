Ekspert selgitab, kuidas saab krüptovarasid kasvatada ka aktiivselt kauplemata

Üks lihtsamaid ja turvalisemaid viise krüptovaluutade maailmas passiivset tulu teenida on Staking. Kahjuks puudub sellel sõnal hea eestikeelne vaste, otsetõlkena «panustamine» annab pisut vale mulje, uudissõna «stakkimine» aga pole veel leidnud suurt kõlapinda. Igatahes sobib staking neile, kes ei soovi pidevalt turgu jälgida, kuid siiski oma krüptovarasid kasvatada. Staking tähendab, et kasutajad «lukustavad» oma kontol seisva krüptovaluuta enda valitud perioodiks, ning hakkavad sellelt teenima intressi. Tegemist on väheriskantse moodusega pakkudes intressitootlusi mis üldjuhul jäävad vahemikku 0,1-3 protsenti aastas. Väljamakseid aga tehakse tavaliselt igapäevaselt või -nädalaselt.

Detsentraliseeritud finantslahendused ehk DeFi on krüptomaailmas plahvatuslikult kasvanud ja minu hinnangul pakuvad need innovaatilisi viise, kuidas passiivselt tulu teenida. Yield farming (mida võiks ehk tõlkida, kui «kasumi kasvandamine») on üks neist – siin saab kasutaja paigutada oma varad erinevatesse DeFi protokollidesse ning teenida selle pealt intressi või tasusid teiste tehtud tehingutelt. Tavaliselt laenatakse oma vara välja või pakutakse likviidsust, et toetada plokiahela tehtavaid tehinguid ja protsesse.