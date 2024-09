Eesti Pank: majandus taastub raskelt, hinnad jätkavad kasvamist

Hinnakasv jääb sel ja kahel järgmisel aastal vahemikku 3,5–4 protsenti, sest lühiajaliselt kiirendavad maksutõusud hinnatõusu. Püsivast suurest eelarvepuudujäägist välja tulla on keeruline, kuid see on oluline, sest korras riigirahandus loob pikaajalisele majanduskasvule parema aluse.

Eesti majandus on võtnud suuna taastumisele. Mitu seni raskustes olnud valdkonda on näidanud paranemise märke, sh nii mõneski töötleva tööstuse harus toodangumaht enam ei kahane ning on juba hakanud kasvama. Eesti ekspordi maht on aasta esimesel poolel pisut juba suurenenud. Eesti peamistel eksporditurgudel on oodata olukorra paranemist ning see annab alust kaupade ja teenuste väljaveo edasiseks kasvuks.