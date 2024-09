Töötajatele rohkem kindlust: Keskerakond soovib vähendada haiguspäevade omavastutust

«Nakkused ja viirused ei ole meie seast kuskile kadunud, vaid võtavad uusi vorme ning levivad edasi. Õige on, et nakkushaigust põdev inimene saab püsida kodus ja end terveks ravida ega pea kartma oma majandusliku toimetuleku pärast ning seetõttu haigena avalikku ruumi tulema,» ütles Keskerakonna fraktsiooni esimees Lauri Laats. «Sellest tulenevalt tuleks muuta seadust nii, et töötaja omavastutus oleks vaid esimene haiguspäev, tööandja maksab hüvitist teisest neljanda päevani ning tervisekassa maksab hüvitist alates viiendast päevast.»