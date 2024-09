Eesti toetab tollimaksu kehtestamist Hiina elektriautodele

Komisjoni esimehe Peeter Tali sõnul on Euroopa Komisjoni uuring tõestanud, et Hiina subsideerib oma elektriautode tootjaid, mis on selgelt kõlvatu konkurents Euroopa autoturul. «Euroopa Liit peab maandama riski oma autotööstusele ja majandusele laiemalt ning just seetõttu on õiglane kehtestada Hiinast imporditud elektriautodele tasakaalustav tollimaks. Tariifid loovad meie Euroopa tootjatele võimaluse Hiina elektriautodega Euroopas konkureerida,» lausus Tali. «Me ei tohi turumoonutusi vaikimisi aktsepteerida, sest vastasel juhul jääme kommunistliku Hiina majandusliku surve alla ka muudes valdkondades.»