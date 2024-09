HINNAVÕRDLUS Milline spordiklubi pakub parimat hinda

Kõige kallim täispakett kuulub 24-7 Fitnessile, kus kuutasu on lausa 219,99 eurot, kuid siin tuleb märkida, et tegemist on ühekordsemaksega. Gym! pakub samuti kallimat täispaketti, mille hind on 199 eurot, ja seda võib pidada sobivaks neile, kes eelistavad väiksemat ja privaatsemat treeningkeskkonda. Hinnaskaala teises otsas on Lemon Gym, kus täispaketi hind on vaid 22,74 eurot, tehes sellest kõige soodsama valiku.