Nordica korraldas tegevuse ümber ja jõudis kasumisse

Eelmise aasta juunis ja juulis tühistas NAG 480 lendu ja lendude regulaarsuse määr oli 92,98 protsenti. Samal perioodil sel aastal oli tühistamisi vaid 48 ja lendude regulaarsus 99,18 protsenti – tühistamisi vähendati kümnekordselt. «Meie lendude regulaarsus, mis on lennundussektori üks olulisimaid näitajaid, on järjepidevalt ületanud sektori keskmist – juulis oli see 99,4, augustis 98,8 ja septembris on seni olnud 99,2,» teatas lennufirma oma pressiteates.