Just niipalju peab päevas säästma, et koguda 100 000 eurot

Uuringust selgus, et iga kolmas soomlane ei säästa ega investeeri rahapuudusel üldse, edastas Taloussanomat.

Samas on nende soomlaste hulgas, kes panid raha kõrvale, keskmine säästusumma 290 eurot kuus. Sealjuures on Danske väljaarvutanud, et ka selle summaga saab tekitada endale arvestatava säästupuhvri.