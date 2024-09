ROHKEM LAPSI Venemaa hakkab karistama vabatahtliku lastetuse propageerijaid

Venemaa võimud on varem juba korduvalt kritiseerinud Childfree-liikumist, mis propageerib vabatahtlikku lastetusvalikut. Juunis aset leidnud Peterburi rahvusvahelisel õigusfoorumil teatas justiitsministri asetäitja Vsevolod Vukolov, et riik koostab seaduseelnõu, mille eesmärk on keelustada igasugune lastesaamisest loobumise ideoloogia propageerimine. Vukolov rõhutas, et sellised meetmed on vajalikud Venemaa rahva väärtuste kaitseks ning nimetas perekonna kaitsmist riigi peamiseks ülesandeks, edastas Vedomosti.