Eesti ettevõtetele muutub riigisaladuse loa taotlemine lihtsamaks

«Praegu on väga oluline, et Eesti ettevõtjad on erinevates julgeolekuvaldkonna strateegilistes koostööprojektides osalemisel konkurentsivõimelised. Näiteks puudutab see NATO hangetes, Euroopa Liidu rahastusprogrammides või teadus- arendusprojektides osalemist. Vananenud seadused ei toeta seda eesmärki,» ütles justiits- ja digiminister Liisa Pakosta (Eesti 200).