Eesti Konjunktuuriinstituudi juht: valitsus on aja ära raisanud ja selle hind on ränk

Kui me räägime näiteks 2008 aasta majanduskriisiist, siis toonase ja tänase kriisi vahel on vaid üks sarnasus – mõlema kriisi alguses leidub neid, kes ütlesid: «Kui see on kriis, siis sellises kriisis ma tahaksin elada.» Nad said oma unistust täita nii tol ajal kui ka praegu ja saavad ka tulevikus. Aga tegelikkus on see, et need kriisid on oma olemuselt kardinaalselt erinevad.