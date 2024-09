Maakler: võrreldes kevadega on kinnisvarahuvi poole kõrgem

«Pole vahet, kas vaatan portaalides kuulutuste klikkide arvu, sisse tulevaid päringuid või objektide külastusi, laias laastus on aktiivsus kasvanud poole võrra. Ehk kui enne oli 10 kõnet, siis nüüd on 15 ja see kajastub loomulikult lõpuks ka tehingute arvus,» rääkis Leok.

«Natuke on turule tulnud positiivsemaid noote ja paljud pered on ka juba väsinud ootamast – elu tahab elamist ning lõputult ei saa üüripinnal või enda mikrokorteris suure perega konutada, kui tegelikult on võimalused oma esimese või lihtsalt suurema kodu soetamiseks olemas. Pakkumisi on oluliselt rohkem, valik suurem ja hinnatase pole ka enam nii röögatu, kui veel aasta-kaks tagasi,» kirjeldas Leok.