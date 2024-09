USA keskpank lõi kulla särama

Kolmapäeval kärpis USA keskpank suurelt ehk poole protsendipunkti võrra baasintressimäära. Sellest oli kullal veel reedelgi tõusuhoogu sees. Reedel kallines kuld 1,3 protsenti, 2620,63 dollarini untsist. See on esimene kord, kui kuld maksis enam kui 2600 dollarit.

Lisaks USA keskpanga tegevusele mõjusid väärismetalli hinnale hästi kasvavad pinged Lähis-Idas ja mujal. Kulla ostjad loodavad, et USA keskpank jätkab alles alustatud intressilangetuse tsüklit. Mida lähema on intressimäär nullile, seda väiksem on kulla hoidmise alternatiivkulu.