Erkki Raasuke kardab, et riik ei tõmba piisavalt kulutusi koomale

«Skeptiline on vale sõna, ma olen hirmul. Ma olen hirmul, et kui me seda ei tee, kui riik ei tõmba ennast koomale, kui riik ei tõmba ennast nende piiride sisse, kus me suudame seda riiki üleval hoida, siis meil on hulk uusi probleeme tulemas,» ütles ta intervjuus. «Ja üks minu hirmuallikatest on see, et me oleme olnud üldiselt vist võiks öelda peaaegu erakordselt seaduskuulekad ja meil on ka väga kõrge maksukuulekus. Nüüd me keerame kruvisid peale. Nüüd justkui koos pingutame, aga siis, kui kõigil on raske, on hästi oluline, et me pigem toetame üksteist ja keegi ei mängi valemängu või keegi tõmba nurka sirgeks.»