SÜÜDISTUS Ravimivahendajad hoidsid odavama insuliini turult eemal

Komisjon väidab, et ettevõtted võtsid ravimifirmadelt vastu raha, et eelistada kõrgema hinnaga insuliiniversioone, mille eest PBM-id said miljardeid tagasi. Insuliini, nagu näiteks Humalogi, hind tõusis aastatel 1999–2017 koguni 1200%. Need ettevõtted juhivad umbes 80% USA-s väljastatavatest retseptiravimitest, mistõttu on nende tegevus avaldanud suurt mõju miljonitele patsientidele.