Tuleva taotleb tööandjate pensionimaksetele maksuvabastust

Tuleva soovitab, et Eestis tuleks rohkem toetada tööandjapensionide arengut, kuna need aitavad inimestel oma tuleviku jaoks kapitali koguda. «Tööandjad ja töötajad saaksid valida, kas kasutada 100 eurot kvartalis kas tervisekindlustuse, sporditoetuse või vabatahtliku pensionifondi maksete jaoks. Maksusoodustuse kasutamise tingimuseks oleks, et hüve pakutakse kõigile töötajatele,» selgitas Tuleva oma ettepanekus Rahandusministeeriumile.