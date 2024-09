Euroopa Keskpanga intressikärped tõid kaasa Euribori languse

Pankadevahelise rahaturu intressinäitaja Euribor on seotud Euroopa Keskpanga (ECB) baasintressidega. ECB kinnitas, et alates 18. septembrist on põhiliste refinantseerimisoperatsioonide intressimäär 3,65%, laenamise püsivõimaluse intressimäär 3,90% ning hoiustamise püsivõimaluse intressimäär alaneb 3,50% peale.