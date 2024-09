Olkiluoto remont venib, talveks ennustatakse varasemast krõbedamat elektrihinda

Elektri börsihind on sel nädala jõuliselt üles-alla põrganud. Mõni päev tagasi tuli uudis, et Olkiluoto tuumajaama teise reaktori remondigraafik lükkub edasi. Kui varem loodeti, et rikke kõrvaldamisega saadakse hakkama veel septembris, siis energiaettevõte Teollisuuden Voima teatas nüüd, et reaktor hakkab elektrit tootma alles 6. oktoobril.