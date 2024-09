Parempoolsed pahased: jutt ajutisest maksutõusust osutus valeks

«Eesti Vabariigi de facto peaminister Lauri Läänemets ütles kohe pärast valitsusliidu maksutõusude kokkulepet, et tema nägemuses jääb ettevõtete tulumaks kehtima ka pärast valimisi, kuivõrd lisaraha vajadus ei kao kusagile. See tähendab, et valitsusliit on uute maksude ajutisusest rääkides teadlikult valetanud, tekitanud mulje, et koalitsioonis kehtib vastav kokkulepe,» tõdes Parempoolsete aseesimees Kadri Kullman.