Prisma jätkab laienemist

Prisma teatel on edasiminek toimunud ka Saaremaa kaupluse osas ning aasta lõpuks plaanitakse lansseerida uus e-pood. «Jätkame laienemisega, et pakkuda veelgi rohkematele inimestele suurimat valikut odavaima hinnaga iga päev. Ma tean, et nii Viljandi kui ka Kuressaare inimesed on Prisma tulekut juba pikalt oodanud ja nüüd saame pakkuda neile kindlust, et esimesed ettevalmistused selleks on tehtud,» kommenteeris Prisma Eesti maajuht Teemu Kilpiä.