VASTULAUSE Siim Tammer: Kas tõesti soovime ühiskonda, kus kurjategijad tekivad emotsiooni pealt?

Erinevaid arvamusi, hüüatusi ja artikleid lugedes tundub, et seda justkui oodatakse – kohe, kui keegi on saanud investeeringuga kõrvetada, peab kuskil olema kurjategija. Samas õigusriik nii ei toimi ja seda on ka kohtumenetlustest selgelt näha – pigem just keerukad valgekrae kuritegevust puudutavad asjad saavad õigeksmõistva otsuse. Riigi funktsiooni täitvatel asutustel, eelkõige nendel kes rakendavad jõudu, peab olema piisav kogus infot ja toimunud asjakohane analüüs, enne kui võetakse seisukoht – sellest võib sõltuda konkreetse inimese edasine elukäik.