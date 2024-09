Toomas Uibo: kahtlen, kas Nordica juhtkond on võimeline lennufirma kriisist välja tooma

Saatejuht Sten Teppan märkis, et parem on kogeda õudset lõppu kui lõputut õudust, ning uuris, kas see hetk on käes ka riikliku lennufirma Nordica jaoks. Uibo tõdes, et seda on raske öelda, kuid uudis Nordica kliendi kaotusest viitab sellele, et ettevõtte juhtimine ei pruugi olla piisavalt tugev.

«Kui vaatame tagasi 2023. aasta algusesse, siis oli Nordica tütarfirma väga heas seisus, teenides mitu aastat järjest kasumit ja hoides emafirmat üleval. Kõik läks hästi, kuni siis sattus tütarfirma keerulisse olukorda. Mitmed lennukid jäid maa peale, kuna varuosad ei liikunud õigel ajal ja lennud hilinesid. See tõi kaasa üle 7 miljoni euro suuruse kahjumi,» selgitas Uibo.

«Mis aga juhtus. Toonane nõukogu esimees otsustas vahetada juhtkonna ning toodi sisse tundmatud isikud Euroopast, kes polnud varem lennundusega kokku puutunud. Nende ülesanne oli ettevõte ümber pöörata. Kuid tänased tulemused, kus on saavutatud 20 miljoni euro suurune lisakahjum, räägivad selgelt, et tegemist ei ole pädevate inimestega,» tõdes Uibo.

Saatejuht Margit Kilumets küsis hommikuprogrammis lisaks, kuidas on võimalik, et lennufirmat juhivad inimesed, kes ei tunne lennundust. Uibo vastas, et Eestis on see kahjuks võimalik, märkides samas, et riigis ei ole palju kvalifitseeritud juhte.

Saatejuhid nentisid, et halb juhtimine on aastakümnete jooksul saanud sümboliks, ja uurisid, mida Uibo sellest arvab. Uibo rõhutas, et lennunduses on palju inimesi, kes soovivad teha õigeid otsuseid, ning enamik asju ongi tehtud õigesti. Kuid probleemideks võivad olla Eesti geograafiline asend ning riik, kes omanikuna peaks olema rohkem kaasatud, mõtlema kaasa ja kontrollima.

Uibo loodab, et juhtkonnal on olemas plaan B juhuks, kui peamine klient kaotatakse. «Ma loodan, et see ei lõppe halvasti ja suudetakse kriisist välja tulla, kuid pean tunnistama, et mul on kahtlused, kas tänane juhtkond on selleks võimeline,» ütles Uibo. Ta rõhutas, et viimase 13 kuu jooksul on Nordica teeninud 20 miljoni euro suuruse kahjumi, mis peaks riiki muretsema panema ja tegutsema kutsuma.

Erakonna Eesti 200 ja riigikogu liige Toomas Uibo oli aastatel 2017–2023 Nordic Aviation Groupi turundus,- kommunikatsiooni- ja jätkusuutlikkuse juht.