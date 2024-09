Euroopa Liit lubab 10 miljardit eurot Kesk-Euroopa üleujutuste leevendamiseks

Rahastus tuleb EL-i ühtekuuluvusfondist, et pakkuda kiiret ja paindlikku abi ja see ei nõua liikmesriikidelt kaasfinantseerimist. «Euroopa on teiega,» kinnitas von der Leyen Poolas Wrocławis, kus ta kohtus kohalike liidritega. Ta rõhutas, et sellistes erakorralistes olukordades tuleb tegutseda kiiresti ja kaasfinantseerimisnõude eemaldamine lihtsustab abi kasutamist, kirjutas Bloomberg.