Aasta võitjatesse järgmiseks aastaks investeerimine on mõttetu

Osa neist on teinud oma elu väga lihtsaks, ei kasuta mitte mingeidki indikaatoreid ega jälgi ka ettevõtete tulemusi. Ostetakse neid aktsiaid, millel on äsja hästi läinud.

Ka Eestis on olnud fondide valikul aegu, kus investorid ostsid börsitabelis suurima aastatootlusega fonde. Eeldati, et edu kandub üle ka järgmisse aastasse. Kas sellel on alust? Eriti mitte.