Ministeerium kirjutas seadusesse sisse, et maksud hakkavad jälle Lätti minema

Rahandusministeerium saatis kooskõlastusele aktsiisimäärade muutmise eelnõu. Oodatult on alkoholiaktsiisi tõusule vastu alkoholitootjad, kuid seda osalt väga pentsikul põhjusel: ministeeriumi ametnikud on ise seadusesse sisse kirjutanud, et alkoholiaktsiisi iga-aastane viieprotsendine tõus toob taas kaasa vana hea «maksud Lätti» sündroomi üsna võimsas mahus.

Milles asi?

Alkoholiaktsiisist saadav tulu pole riigi jaoks sugugi väike summa: 2023. aastal laekus riigieelarvesse 263 miljonit eurot. Seda on rohkem, kui loodetakse iga-aastase automaksuga koguda. 2023. aastal moodustas see ca 1,8 protsenti eelarvetuludest. Kui see summa on püsinud ajas üsna sama, siis tema tähtsus riigieelarves aina väheneb. Positiivne on, et Eesti rahvas ongi hakanud vähem jooma.