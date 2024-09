Ringkonnakohus tegi ärinaise Tiiu Järviste ja Aleksei Dremovi rahapesu süüdistuses otsuse

Rahapesu eelkuritegu oli jahi Alexandra omastamine, mille kohta alustati Itaalias kriminaalmenetlust. Jaht kuulus äriühingule Crosspoint International Logistics S.A. Jahi kapten müüs selle 20. septembril 2017 3,2 miljoni euro eest äriühingule Crosspoint Ltd. Kaptenil puudus tehinguks volitus ning Crosspoint S.A.-le raha ei laekunud. Crosspoint Ltd. kasutas jahi edasimüügist saadud raha edasikandmiseks erinevatele Hiina äriühingutele GFC kui makseasutuse teenuseid.

Ringkonnakohus leidis, et vaatamata GFC töös esinenud puudustele rahapesu ennetamise meetmete osas ei vasta Tiiu Järviste ja Aleksei Dremovi teod rahapesu täideviimise ega kaasaaitamise tunnustele. Samas hindas ringkonnakohus Andrii Danchaki kui äriühingu juhatuse liikme süüd ja leidis, et tema tegevus aitas äriühingu vahendusel toimepandud rahapesule ehk Crosspoint Ltd. maksekontol kuritegelikul teel saadud varaga tehtud tehingutele kaasa. Samuti leidis ringkonnakohus, et Andrii Danchak tegutses vähemalt kaudse tahtlusega.