Powelli pressikonverentsi kuumimad teemad: intressidest inflatsiooni, tööturu ja eluasemeteni

Föderaalreservi juhatuse esimees Jerome Powell kinnitas eile toimunud pressikonverentsil, et keskpank langetab baasintressimäära 0,5 protsendipunkti võrra, viidates USA majanduse tugevale seisundile ja inflatsiooni järkjärgulisele taandumisele. Ta tõi välja, et USA majandus on näidanud mõõdukat kasvu ja et Föderaalreservi majandusprognooside järgi oodatakse selle püsimist. Samuti mainis ta, et majandusaktiivsus on jätkuvalt kõrge ja tarbimiskulutused vastupidavad.