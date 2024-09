USA tehnoloogiahiid Apple sai Euroopa Liidult karmi hoiatuse

ELi järelevalveasutused teatasid, et Apple peab järgima uusi seadusi, mis nõuavad operatsioonisüsteemide ühilduvust teiste tehnoloogiatega, kirjutab Bloomberg. Apple’ile on antud kuus kuud aega nõuete täitmiseks, vastasel juhul ähvardavad seda sanktsioonid.

Bloomberg kirjutab, et kuigi teade ei tähenda ametlikku uurimist, tahab EL sundida Apple’it muutma oma teenuseid nii, et konkurendid saaksid juurdepääsu iPhone’i ja iPadi operatsioonisüsteemidele. ELi konkurentsi peadirektor Margrethe Vestager rõhutas, et tõhus ühilduvus, sealhulgas nutitelefonide ja nende operatsioonisüsteemidega, on äärmiselt oluline.