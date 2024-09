Valitsus jättis töötuskindlustuse maksemäära muutmata

«Töötukassa nõukogu hindas järgnevate aastate prognoosi ja leidis, et praeguste maksemääradega on võimalik jätkata kvaliteetsete teenuste pakkumisega ning säilitada reservi kriisiaegadeks,» selgitas majandus- ja tööstusminister Erkki Keldo ning lisas, et töötuskindlustusmaks võimaldab toetada inimesi tööotsingute ajal ning annab neile kindlustunnet.