Kinnisvarafirma: uute korterite müük on elavnenud, põhi jäi eelmisesse aastasse

«Kuigi uute korterite müük Tallinnas on võrreldes tippaastatega endiselt tagasihoidlikum, on käesoleva aasta esimene pool toonud kaasa teatava aktiivsuse tõusu võrreldes eelmise aastaga,» rääkis Martin Vahter, kelle sõnul jäi uusarenduste müügi madalpunkt 2022. aasta lõppu ja 2023. aasta algusesse. «Kogu eelmise aasta jooksul müüdi Tallinnas alla tuhande uue korteri, kuid tänavu võib see maht ületatud saada juba paar kuud varem,» märkis Vahter.