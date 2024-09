Iga üürileandja ja üürnik teab, kui oluline on korrektse eluruumi üürilepingu sõlmimine, kuid ka üürilepingu lõpetamine on oluline. Rendini õigusjuht Lia Siht selgitab, millele tuleks lepingu lõpetamisel kindlasti tähelepanu pöörata ning mida teha varakahju või võlgnevuste korral.

On teada, et üürilepingu lõpetamine käib vastavalt seadusele ning selle võimalused on erinevad vastavalt lepingutüübile.