Kaubandus-tööstuskoda: KOV-d vajavad rohkem motiveerimist, et ettevõtluse arengut toetada

Esimeseks ettepanekuks on üksikisiku tulumaksu jagamine tulevikus elukohajärgse ja töökohajärgse omavalitsuse vahel võrdselt. Sama ettepaneku on koda teinud ka mitmetel eelnevatel aastatel. Väljapakutud süsteem suurendaks otseselt omavalitsuste motivatsiooni aidata kaasa kohaliku ettevõtluskeskkonna arengule ning motiveeriks omavalitsusi koostööle ettevõtjatega. «Näiteks, kui ühe omavalitsuse territooriumil hakkab tegutsema uus ettevõte või olemasolev ettevõte suurendab töökohtade arvu, siis tõuseks automaatselt ka selle omavalitsuse tulumaksu laekumine, sõltumata sellest, kas uutele töökohtadele asuvad tööle sama omavalitsuse elanikud või mitte,» toob koda esmase näitena.

Muudatusele peaks koja hinnangul eelnema mõjuanalüüs, mille põhjal tuleb kaaluda, kas seadusesse tuleks viia ka teatud erisusi. Koda leiab, et näiteks võiks teha erisuse ka Tallinna ja Tartu ning võimalik, et ka mõne neid ümbritseva omavalitsuse jaoks, et nende tulubaas ei suureneks liiga palju ja teisest küljest ei väheneks ääremaadel asuvate omavalitsuste tulubaas.