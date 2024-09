Õlletehase juht: üks maksutõus ajab teist taga, mis aga ei kasva, on maksutulu

Tänu ilusale suvele on nii õlle kui karastusjookide müük läinud hästi. Samas jaanuarist aprillini ei olnud asjad sugugi nii roosilised, kuid päikseline mai päästis kogu aasta esimese poole. Müügid olid siis rekordilised. Ka juuli ja august olid väga ilusad ilma poolest. Ilmad püsivad praegugi soojad, kuid müügid on viimased paar kuud kümnendiku võrra aastavõrdluses väiksemad ja seda nii õllede kui ka vee osas. See on ilmselge märk üleüldisest majanduse ja nõudluse jahenemisest seoses ebakindlusega tuleviku osas.

Eelmisel aastal langes meil kasum miljoni euro võrra, sest eksport vähenes, kulud kasvasid, logistika läks kallimaks ja tõstsime palku. Käesoleva aasta kasumist on veel vara rääkida, kuid käive loodetavasti kasvab. Paraku tõusevad samaväärselt ka kulud, ehk et kasumit püüame minimaalselt eelmise aasta tasemel hoida aga lihtne see ei ole.

Hinnad kauplustes on tõusnud ja see on mõjutanud ka müüke. Tõusis alkoholiaktsiis ning käibemaks. Lisaks on õllede ja muu joogikraami ning üleüldse kaubanduse juurdehindlus küllaltki suur. Seda näitab kasvõi see, et eelmisel aastal kaupmeeste kasumid valdavalt kasvasid samal ajal kui toiduainetööstusel need keskmiselt langesid. Nagu toidupoodides viimasel ajal tavaks, ostetakse ka jookide kategoorias kampaaniatooteid, mis tavahindadest tunduvalt soodsamad. Jaeketid teevad tihedalt soodusmüüke, mõnedel on kampaaniavalik suurem ja allahindlus sügavam, tänu millele saab lahjat alkoholi ja karastusjooke mõistlikumate hindadega.