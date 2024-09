OSTUKORVIDE ÜLEVAADE Kahe kuuga on teinud suurima muutuse just see jaekett

Postimehe toidupoodide võrdlusest selgub, kuidas suuremate kaubanduskettide ostukorvide maksumus on muutunud alates juuli lõpust kuni septembri keskpaigani. Andmed näitavad, et erinevate jaekettide ostukorvides on märkimisväärseid muutusi – mõnel juhul on hinnad kasvanud, kuid enamik ketid on näinud langust.