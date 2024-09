MIS LÄKS VALESTI? Eesti ja euroala majandus liiguvad täiesti erisuunaliselt

Eesti majandusel on kaks ja pool aastat läinud kehvasti. 2021. aasta lõpust käesoleva aasta teise kvartalini on majanduslangus ulatunud 5,8 protsendini. Arvestades meie rahvastikku lisandunud Ukraina sõjapõgenike arvu, siis ühe elaniku kohta on majandus langenud lausa 8,9 protsenti. Samal ajal on euroala majandus kasvanud 2,7 protsenti.