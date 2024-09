Marlboro omanikfirma müüs kopsuhaiguste ravimeid tootva ettevõtte

Vectura tegeleb inhalaatorite tootmisega, mida kasutatakse kopsuhaiguste, näiteks astma raviks. Kuna suitsetamine on üks kopsuhaiguste tekkimise põhjuseid, siis PMI tegevust on nimetatud silmakirjalikuks.

PMI viimaste aastate strateegia on suunata inimesi sigaretidest loobuma ja kasutama suitsuvabasid tubakatooteid, näiteks e-sigarette. PMI on öelnud, et soovib, et 2030. aastaks tuleks kaks kolmandikku nende tulust mittesigarettide müügist.