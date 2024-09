On tõenäoline, et ettevõtete tulumaks muutub ajutisest jäädavaks ja on tulevikus 5–7 protsenti, vahendas Lomp ühismeedias ja soovitas samas maksutõusu pärast muret väljendanud tööandjate keskliidu volikogu juhil Kai Realol rahustuseks suhkruvett juua. Sarnaste sõnavõttudega on ühismeedias üles astunud ka sotside juhi Lauri Läänemetsa nõunik Vootele Päi.

«Sotsid demonstreerivad oma tõelist palet: ettevõtjad on selle erakonna nägemuses parasiidid, kellelt tuleb võtta nii palju kui võimalik,» nentis Parempoolsete aseesimees Kristjan Vanaselja.

Asjaolu, et sellise maailmavaatega partei on valitsuses, kuulutab halba kogu Eestile, leiab Vanaselja. «Meil ei ole vaja ettevõtjate vastandamist ühiskonnale, selline konflikt on otsitud ja põhjendamatu,» lisas ta.

Sotsid peavad tema sõnul endale aru andma, et ehkki Eesti mitmendat aastat kestev majanduslangus algas üleilmsete muutuste tõttu, vastutavad selle nii pikale venimise eest viimased kaks valitsust. «Jääb mulje, justkui püütaks langust meelega võimalikult pikaks venitada, inflatsiooni võimendada ja ebakindlust lisada,» tõdes Vanaselja.

Parempoolsed on viimase kuu jooksul kohtunud kümnete ettevõtlusliitudega. «Sellist lootusetuse tunnet ja frustratsiooni, pettumust ja valitsusepoolset konflikti otsimist oma riigi ettevõtjatega mina sellest sajandist ei mäleta,» ütles Vanaselja. «Valitsus, mis vastandab end ettevõtjatele, ei saa olla edukas. Aga kui see vastandus tekib, siis on Parempoolsed ettevõtjate poole peal,» rõhutas ta.

«Sotside DNAsse on muidugi sisse kirjutatud võimetus aru saada, kust tuleb raha. See aga ei tähenda, et neil oleks eriline õigus uute maksutõusudega ähvardades majanduskeskkonna etteaimatavust veelgi vähendada, investeeringuid Eestist eemale peletada ja kõiki Eesti inimesi seeläbi vaesemaks teha,» ütles Vanaselja.

Sotsid valitsusest välja!

Sotside ülbitsemine sunnib Vanaselja sõnul küsima, kes õigupoolest Eesti valitsust juhib.

«Me soovitasime juba kevadel SDE koalitsioonist välja visata – valitsemiseks on ju hääled koos nendetagi. Kui Kristen Michal tunneb, et valitsust juhib ikkagi tema, mitte Lauri Läänemets, siis on viimane aeg meie soovitusest kinni hakata, enne kui konflikt ettevõtjatega ühiskonnale pöördumatut kahju teeb,» soovitab Vanaselja.