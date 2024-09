Endise Patarei vangla alal alustati muuseumi ehitust

Külalisi tervitavad arenduse omaniku US Invest nõukogu esimees Urmas Sõõrumaa ning justiits- ja digiminister Liisa-Ly Pakosta. 2026. aastal avatavast muuseumist annavad ülevaate Eesti Mälu Instituudi juhatuse esimees Martin Andreller ja püsiekspositsiooni loovjuht Martti Helde.

US Real Estate´i arendatavast Patarei Merekindlusest saab ainulaadseim kompleks Eestis, kus stiilipuhas 19. sajandi kindlus kohtub moodsa arhitektuuriga. Patarei Merekindlusesse tuleb kokku 32 200 ruutmeetrit üüripinda, millest 5000 ruutmeetri üürnik on Eesti Mälu Instituut. Merepoolsele küljele arendab US Real Estate 310-meetrine promenaadi, mis ühendab omavahel Kalaranna kvartali ja Noblessneri ning avab sellega linna merele.