Postimehe värske toidupoodide hinnavõrdlus paljastab, et sellel nädalal on odavaima ja kallima ostukorvi tiitlid üle antud uutele jaekettidele ning hoolimata odavaima ja kallima ostukorvi hinnavahe kasvust, on konkurents jaekettide vahel jätkuvalt tihe.

Kui veel möödunud nädalal oli odavaima ostukorvi pakkujaks Lidl, siis nüüd on esikohale tõusnud Grossi Toidukaubad, kus ostukorvi hind langes nädalaga märkimisväärselt – tervelt 7,94 euro võrra 67,82 eurole. Lidl, kes oli eelmisel kuul liidripositsioonil, on nüüd langenud teisele kohale, ostukorvi maksumusega 69,14 eurot. See on 1,68 euro võrra odavam kui nädal tagasi. Kolmandal kohal on Prisma, kus ostukorvi hind langes nädalaga 3,12 euro võrra 70,43 eurole.

Neljandale kohale on sel nädalal langenud Rimi, kus ostukorvi maksumus on 70,54 eurot – vaid 11 senti rohkem kui Prismas. Võrreldes eelneva nädalaga on Rimi ostukorv siiski odavnenud 1,45 euro võrra, mis näitab, et kuigi nad on positsiooni kaotanud, on hinnalangus selgelt märgatav.