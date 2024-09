Madis Müller: Eesti majandus taastub aeglaselt, kiiret tagasipõrget ei ole oodata

Järk-järgult on Eesti majandus Mülleri sõnul siiski madalseisust üle saamas. Positiivsete märkide hulka kuulub Eesti eksportivate ettevõtete poolt oodatav piiriüleste tellimuste kasv ning mitmete seni raskustes olnud harude toodangumahu pöördumine kasvule. Samuti on viimase kahe aastaga taastunud Eesti inimeste ostujõud. Tuge annab majandusele ka keskpanga intressimäärade langus – juunist alates on Euroopa Keskpank intressimäärasid kärpinud kahel korral.

«See toetab ettevõtete investeerimisvõimet ja tekitab kodulaenuga majapidamistele eelarves lisaruumi muudeks kulutusteks,» ütles Müller. Ta meenutas, et kuna Eesti ettevõtete ja majapidamiste laenud on valdavalt ujuva intressimääraga, avaldas intressimäärade järsk tõus majandusele kiiresti negatiivset mõju. Nüüd on alust eeldada, et ka intressilangetuste positiivne mõju avaldub Eesti majanduses kiiresti.