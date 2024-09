Politsei: helkurriba riietel ei asenda helkurit

Kui 19 protsenti Läti ja 28 protsenti Leedu elanikest kannab alati pimedal ajal helkurit, siis Eestis kannab alati helkurit 55 protsenti elanikest. Sealjuures vaid neli protsenti Eesti inimestest märkis, et nad ei kanna kunagi helkurit, sama märkis 16 protsenti nii Läti kui ka Leedu elanikest.

Politseikolonelleitnant Sirle Loigo sõnul on Eesti inimesed suhteliselt tublid helkurit kandma ning selle eest võib tänada ka pikaajalist teavitustööd. «Tänapäeval aitab ka kaasa see, et paljudel riietel on helkurribad või lausa eraldi helkurid küljes. Siiski rõhutan, et helkurriba ei asenda helkurit, sest aja jooksul kaotavad helkurribad oma valgust tagasipeegeldava omaduse,» lisas ta.

Gjensidige Eesti filiaali juht Raido Kirsiste sõnas, et helkurita Eesti laiuskraadidel läbi ajada ei saa. «Helkuri kasutamine on A ja O. Kõik autojuhid teavad, kui palju paremini on pimedas märgatav helkuriga jalakäija. Kel helkurit pole, neid lihtsalt ei näe,» ütles ta.

Loigo ja Kirsiste ütlesid kui ühest suust, et helkur on kõige odavam ja lihtsam elukindlustus. «Aga sageli kipume seda elukindlustust unustama, selle kohta kahjuks teavitust meilile ju ei tule,» lisas Loigo.

Liiklusõnnetuste statistika teeb PPA-le muret