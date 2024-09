Raul Eamets: tööelu on tänaseks Tallinna kolinud

«Viimasel ajal on palju kirjutatud valitsuse maksuplaanidest ja nende mõjust hindadele. On selge, et tarbimismaksude suurendamine tõstab hindu, seda on tunnistanud ka rahandusministeerium, kes oma majandusprognoosis tõstis järgmise aasta inflatsiooni prognoosi viie protsendini. Viis protsenti on arvestatav hinnatõus. Palgakasvuks prognoosib valitsus järgmise aastal 4,3 protsenti,» märkis Eamets pressiteates.

Prognoosi tabelitest ei nähtu ökonomisti sõnul aga seda, milliseks kujuneb realistliku prognoosi järgi tööpuudus, nii-öelda baastsenaariumi järgi on see 7,7 protsenti. «Kui majanduskasv tuleb natuke madalam, siis tööpuudus võib olla natuke kõrgem. Hõives nähakse 0,2-protsendist langust, mis sisuliselt tähendab, et hõive ei muutu. Vastuolu on kogu prognoosis palga nominaalse kasvu ja inflatsiooni vahel. Oludes, kus tööturu seis on hea ja hinnatõus viis protsenti, on ka kõik eeldused palgakasvuks, sest töötajatel on hea võimalus palka juurde küsida. 2026. aasta palgakasvuks prognoositaksegi 5,1 protsenti, samas hinnatõusuks ainult 3,2 protsenti,» tõi ta välja.