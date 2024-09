Kaootiline hinnakõikumine või regulaarne muster ehk miks tasub igal krüptoinvestoril bitcoin’i ajalugu tunda?

Üheks esimeseks tehinguks peetakse 12. oktoobril 2009 aset leidnud vahendust, kus bitcoin'i-teemalises foorumis müüdi 5050 krüptomünti hinnaga 4,52 eurot, mis kanti üle PayPaliga. See tegi ühe BTC hinnaks 0,00089 eurot mündi kohta, mis on seni üks madalamaid BTC hindu iial. Tõenäoliselt kõige kuulsam ajalooline tehing leidis aset aga 2010. aastal, kui Laszlo Hanyecz ostis 10 000 BTC eest kaks pitsat. See oli esimene tehing ajaloos, mil krüptovaluutat kasutati füüsilise toote või teenuse eest tasumiseks.

Viiekohaline hind ja ülemaailmne tähelepanu 2014–2017: 20-kordne tootlus ühe aastaga?!

Juba esimene pulliturg näitas investoritele kätte paar bitcoin'ile omapärast iseloomujoont, mis paistavad end tänaseni kordavat. Nimelt tõusis BTC hind järsult aasta lõpus – täpsemalt 3. detsembril 2013. Selline aastalõpu tõus on krüptovaluuta hinnas kordunud praktiliselt igal aastal, mil bitcoin'i hind kogu aasta lõikes on tõusnud. Sama nähtus on kehtinud ka vastupidi – kui tegemist on karuturuga ehk perioodiga, kus BTC on langustrendis, leiab suurim langus aset üldiselt just aasta lõpus.